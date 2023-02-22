«Суровый месяц»: синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в марте

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Согласно народной примете появление пушистых почек — признак приближающейся весны. Однако синоптики настроены не так оптимистично. Первого весеннего тепла в Центральной России, по мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, стоит ждать не раньше конца марта, а стабильная весенняя погода и вовсе установится только в конце первой декады апреля.

— Март грядет достаточно суровый. Он подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега, — отметил Евгений Тишковец.

Что же касается вербы, то набухание почек у ивы остролистной зимой не редкость. Чаще всего это связано с предшествовавшей этому явлению оттепелью. Так, к примеру, из-за аномально теплой зимы в 2020 году верба «ожила» уже к 20-м числам февраля. После этого грянули морозы, но набухшие почки стойко перенесли похолодание, и большая их часть сохранилась.

В общем ждать тепла в марте не придется, тем не менее среднемесячная температура в первый месяц весны все же будет выше нормы на три–четыре градуса.

— В апреле превышение нормы составит один–два градуса, в мае среднемесячная температура получится близкой к норме, превышение может составить полградуса, — сказал Евгений Тишковец.

При этом даже сами метеорологи призывают не воспринимать прогноз погоды на такой срок как сверхточное предсказание. Точность прогнозов на сезон, по словам Тишковца, как правило, составляет 60–70 процентов.

Зима пока еще сопротивляется, Масленичная неделя встретила москвичей морозной погодой. Самым холодным днем, согласно прогнозам, станет 23 февраля — температура будет ниже климатической нормы на 6–8 градусов. В целом до конца рабочей недели сохранятся морозы до минус 16 градусов. В Подмосковье столбик термометра и вовсе может опуститься ниже 20 градусов. Серьезных осадков до пятницы не будет.

К выходным характер погоды изменится, подует южный ветер, пойдет снег и начнется резкое потепление — чем не повод проводить зиму.

Прощеное воскресенье обещает быть теплым — днем температура может подняться аж до нуля. К слову, согласно народным приметам погода на Пасху, которую в этом году православный мир отмечает 16 апреля, будет такой же, как и в Прощеное воскресенье.