Фольклорные группы выступят на площадках фестиваля «Московская Масленица»

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Москва, площадь Славы Карта всех событий

Гости площадок фестиваля «Московская Масленица» смогут оценить выступления фолк-музыкантов. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, 23 февраля в Парке Горького в 14:00 можно послушать фолк-группу «Бояре» — яркое представление с песнями, плясками и хороводами. На следующий день в это же время начнется выступление группы «Барыня», а в 15:45 на сцену выйдет казачий ансамбль «Борода Folk».

На площади Славы в Кузьминках 23 февраля в 15:00 встречаем группу «Русский праздник». Коллектив исполнит русские народные песни и неповторимые импровизации, а также познакомит гостей с синтезом традиционной культуры и современных мелодий. 26 февраля в 15:30 ансамбль «Славица» зарядит всех гостей энергией перед предстоящей трудовой неделей.

Кроме того, 23 февраля в 14:00 традиционные песни разных областей России исполнит группа «Ивановы дочки». Их также можно послушать 24 февраля в 14:45 на бульварной зоне 16-го микрорайона Крюково в Зеленограде, 25 февраля в 14:00 на площади Славы и 26 февраля в 16:00 на бульваре Дмитрия Донского.

В бульварной зоне 16-го микрорайона Крюково 23 февраля в 16:00 свою программу представит музыкальной театр «Жаворонки». 24 февраля в 15:45 слушаем фолк-группу «Бирюза».

21 февраля в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» анонсировали серию практикумов и мастер-классов на научной станции Бауманки во время фестиваля «Московская Масленица». Гости мероприятий смогут познакомиться с рядом современных направлений, в том числе 3D-моделированием и технологиями виртуальной реальности.