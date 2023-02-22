Комплексный капремонт дома 1960 года постройки завершен в районе Аэропорт

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, улица Черняховского, 12 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда работы по обновлению дома № 12 на улице Черняховского подошли к концу. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

Этот дом, расположенный на севере Москвы, был построен в 1960 году. Специалисты обновили его фасад, крышу, а также подвальные помещения.

Сотрудники фонда уделили особое внимание восстановлению внешнего облика здания. Для удобства местных жителей ремонтные работы было решено разбить на несколько этапов.

Так, в рамках первого этапа были очищены плоскости от накопившихся загрязнений, а также проведены работы по восстановлению кирпичной кладки. Те участки, которые особенно намокали, ремонтники обработали антигрибковым средством.

После этого специалисты ФКР гидрофобизировали фасад. Данная инновационная технология нанесения тончайшего слоя эмульсии, защищающей плоскость от агрессивного воздействия атмосферных осадков, очень надежна, отметили в пресс-службе.

Далее ремонтники заменили наружный водосток, а также отремонтировали цоколь. Мастера произвели большой объем работ по обновлению балконов: восстановили поврежденные плиты, заменили напольную плитку и выполнили устройство новых экранов и отливов.

До этого сообщалось, что рабочие завершили обновление фасада дома № 1г на Малой Остроумовской улице. Дом, построенный в 1924 году, выполнен в стиле конструктивизма с элементами неоклассики.