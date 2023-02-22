Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Комплексный капремонт дома 1960 года постройки завершен в районе Аэропорт

Евгений Жуков
Город
Комплексный капремонт дома 1960 года постройки завершен в районе Аэропорт
Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Москва, улица Черняховского, 12 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда работы по обновлению дома № 12 на улице Черняховского подошли к концу. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

Этот дом, расположенный на севере Москвы, был построен в 1960 году. Специалисты обновили его фасад, крышу, а также подвальные помещения.

Сотрудники фонда уделили особое внимание восстановлению внешнего облика здания. Для удобства местных жителей ремонтные работы было решено разбить на несколько этапов.

Так, в рамках первого этапа были очищены плоскости от накопившихся загрязнений, а также проведены работы по восстановлению кирпичной кладки. Те участки, которые особенно намокали, ремонтники обработали антигрибковым средством.

После этого специалисты ФКР гидрофобизировали фасад. Данная инновационная технология нанесения тончайшего слоя эмульсии, защищающей плоскость от агрессивного воздействия атмосферных осадков, очень надежна, отметили в пресс-службе.

Далее ремонтники заменили наружный водосток, а также отремонтировали цоколь. Мастера произвели большой объем работ по обновлению балконов: восстановили поврежденные плиты, заменили напольную плитку и выполнили устройство новых экранов и отливов.

До этого сообщалось, что рабочие завершили обновление фасада дома № 1г на Малой Остроумовской улице. Дом, построенный в 1924 году, выполнен в стиле конструктивизма с элементами неоклассики.

капремонт Москва Район Аэропорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прости, Лазурит, ты не элита: как выброшенные на улицу животные переживают предательство

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Пушкин и дантист: почему образ поэта стал примитивным

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Олимпийскими кольцами по воде: нужно ли России участие в Азиатских играх

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Все мнения
О проекте