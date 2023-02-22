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Детский сад с бассейном построят в Зеленограде

Лейла Алиева
Город
Детский сад с бассейном построят в Зеленограде
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Зеленоградский административный округ, район Крюково Карта всех событий

Детский сад на 250 мест с бассейном построят в Зеленограде на территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники в районе Крюково. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Проектными решениями предусмотрено возведение трехэтажного дошкольного учреждения на 250 мест. Для детей сформируют групповые ячейки с раздевалкой, игровой, спальней, буфетом и туалетом. Кроме того, в здании запроектированы музыкальный и физкультурный залы, а также кабинет для развивающих занятий, — рассказала она.

Рядом с бассейном оборудуют раздевалки, душевые, комнаты инструктора и дежурной медсестры. Для детей с ограниченными возможностями в здании появятся удобные пешеходные пути и специальные места для отдыха со скамьями и навесами.

На территории детского сада установят места для хранения колясок, санок и велосипедов, а также обустроят игровые и спортивные площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другой детский сад на 350 мест построят в микрорайоне Десна поселения Десеновское. В здании организуют 14 групп, помещения для детей младшего возраста будут расположены на первых двух этажах, а старшие группы разместятся на третьем этаже.

Кроме того, на востоке столицы проходит строительство многофункционального жилого комплекса с образовательным центром. На земельном участке расположены нежилые и производственные здания, которые будут снесены.

Строительство Детские сады Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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