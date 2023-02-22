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«Бункерный набросился»: Захарова ответила Зеленскому на критику Берлускони

Лейла Алиева
В мире
«Бункерный набросился»: Захарова ответила Зеленскому на критику Берлускони
Фото: МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский открыто сравнил свой режим с фашистским, когда напомнил экс-главе правительства Италии Сильвио Берлускони о бомбардировках Милана. Об этом в среду, 22 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В очередном приступе бессильной злобы бункерный набросился на Берлускони, который напомнил киевскому режиму про Донбасс, — отметила она.

По мнению официального представителя российского МИД, когда Зеленский обвинил Берлускони в том, что он никогда не сталкивался с бомбежками, пока был свидетелем бомбардировок Милана, украинский лидер незатейливо сравнил киевский режим с фашистским, а спецоперацию — с действиями союзников времен Второй мировой, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Сильвио Берлускони является уроженцем Милана. В 1943 году, во время Второй мировой войны, ВВС Великобритании обстреливали город, поскольку Италия воевала на стороне фашистской Германии.

Итальянский экс-премьер ранее негативно оценил политику Зеленского, который «мог бы предотвратить украинский конфликт, просто отведя войска из Донбасса».

В ответ на это украинский лидер заявил, что Берлускони никогда не сталкивался с бомбежками.

Мария Захарова Владимир Зеленский Сильвио Берлускони
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