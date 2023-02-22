Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский в ответ на критику Берлускони напомнил ему о бомбардировках Милана

Егор Провоторов
В мире
Зеленский в ответ на критику Берлускони напомнил ему о бомбардировках Милана
Фото: flickr/number10gov

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил бывшего главу правительства Италии Сильвио Берлускони в том, что он никогда не сталкивался с бомбежками, когда тот был свидетелем бомбардировок Милана.

Украинский лидер в ходе пресс-конференции в Киеве высказался относительно недавней критики со стороны Берлускони. Итальянский экс-премьер ранее негативно оценил политику Зеленского, который «мог бы предотвратить украинский конфликт, просто отведя войска из Донбасса».

— Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, — заявил Зеленский, слова которого приводит «Взгляд».

Известно, что Сильвио Берлускони является уроженцем Милана. В 1943 году, во время Второй мировой войны, ВВС Великобритании обстреливали город, поскольку Италия воевала на стороне фашистской Германии.

До этого Берлускони выразил мнение, что Соединенные Штаты для прекращения военного конфликта на Украине должны предложить Киеву многомиллиардный план восстановления страны. По мнению политика, план восстановления Украины может достичь шести–девяти миллиардов долларов при условии, что украинские войска срочно остановят боевые действия. Берлускони уверен, что только такие условия смогли бы убедить киевские власти прекратить огонь.

Украина Владимир Зеленский Италия Сильвио Берлускони
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прости, Лазурит, ты не элита: как выброшенные на улицу животные переживают предательство

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Пушкин и дантист: почему образ поэта стал примитивным

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Олимпийскими кольцами по воде: нужно ли России участие в Азиатских играх

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Все мнения
О проекте