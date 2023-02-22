Зеленский в ответ на критику Берлускони напомнил ему о бомбардировках Милана

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил бывшего главу правительства Италии Сильвио Берлускони в том, что он никогда не сталкивался с бомбежками, когда тот был свидетелем бомбардировок Милана.

Украинский лидер в ходе пресс-конференции в Киеве высказался относительно недавней критики со стороны Берлускони. Итальянский экс-премьер ранее негативно оценил политику Зеленского, который «мог бы предотвратить украинский конфликт, просто отведя войска из Донбасса».

— Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, — заявил Зеленский, слова которого приводит «Взгляд».

Известно, что Сильвио Берлускони является уроженцем Милана. В 1943 году, во время Второй мировой войны, ВВС Великобритании обстреливали город, поскольку Италия воевала на стороне фашистской Германии.

До этого Берлускони выразил мнение, что Соединенные Штаты для прекращения военного конфликта на Украине должны предложить Киеву многомиллиардный план восстановления страны. По мнению политика, план восстановления Украины может достичь шести–девяти миллиардов долларов при условии, что украинские войска срочно остановят боевые действия. Берлускони уверен, что только такие условия смогли бы убедить киевские власти прекратить огонь.