Документальные фильмы представили на фестивале «Кино на службе Отечеству» в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы показали документальные фильмы в рамках Первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Об этом в среду, 22 февраля, рассказали в пресс-службе учреждения.

Гости увидели кинокартину «Когда придет весна» режиссера Юлии Клименко, а также познакомились с авторами и героями фильма. В свою очередь телеведущая и режиссер Юлия Барановская представила три документальные новеллы из цикла «Женщины Донбасса».

— Это очень символично, что фестиваль проходит в Музее Победы. Я очень благодарна, что мой проект взяли на фестиваль, потому что чем больше зрителей его увидят, тем больше людей будут знать правду, — поделилась она.

Также в музее представили фильм «Рассказы с Донбасса», посвященный жителям зоны СВО, журналистки Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Даринки Петрович. Съемки проходили в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске и других городах.

Фестиваль «Кино на службе Отечеству» стартовал 20 февраля и продлится до 25 февраля. Открыла программу мероприятия документальная картина «Отважные» режиссера Олеси Шигиной, чей 21-летний сын добровольно встал на защиту Родины. Всего за время проведения мероприятия зрителям покажут около 20 фильмов.