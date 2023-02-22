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Названы округа столицы, где за январь не произошло ни одной квартирной кражи

Степан Жирнов

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Названы округа столицы, где за январь не произошло ни одной квартирной кражи
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В трех округах города за январь 2023 года не произошло ни одной квартирной кражи. Об этом сообщила в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 22 февраля.

По ее словам, «домушники» не потревожили квартир жителей Юго-Восточного и Северо-Западного административных округов, а также Зеленограда.

При этом Нефедова отметила, что всего за отчетный период в Москве произошли 23 кражи, что на 34 процента меньше, чем в январе 2022 года.

Также в столице в целом снизилось количество преступлений. За прошедший месяц было зарегистрировано 10 080 правонарушений, что меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, на 3,6 процента.

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