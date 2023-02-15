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Прокуратура сообщила о снижении количества преступлений в Москве

Степан Жирнов

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Прокуратура сообщила о снижении количества преступлений в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Количество преступлений, совершенных на улицах города, сократилось. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 15 февраля.

По данным ведомства, в январе 2023 года в общественных местах было совершено 2917 преступлений, из них на улицах города — 1544. Это на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общее количество преступлений снизилось более чем на три процента. Всего в январе 2023 было зарегистрировано 10 080 правонарушений.

Также ведомство подвело статистику преступлений по столичным округам. По обновленным данным сотрудники прокуратуры назвали самый безопасный и самый криминальный округа Москвы.

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