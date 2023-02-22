Назван самый популярный среди домушников округ Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Наибольшее количество квартирных краж в январе 2023 года произошло на территории ТиНАО. Об этом сообщила в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 22 февраля.

По ее словам, из 23 подобных преступлений, зарегистрированных в городе за отчетный период, на Новую Москву приходится целых 12.

Нефедова отметила, что такая «популярность» ТиНАО среди квартирных воров связана с плотностью застройки. Также зимой население частного сектора редеет, а преступники выбирают для атаки те жилища, в которых давно не было хозяев.

Ранее стало известно, в каких столичных округах в январе не зарегистрировано ни одной квартирной кражи.