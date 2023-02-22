Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Назван самый популярный среди домушников округ Москвы

Степан Жирнов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Назван самый популярный среди домушников округ Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Наибольшее количество квартирных краж в январе 2023 года произошло на территории ТиНАО. Об этом сообщила в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 22 февраля.

По ее словам, из 23 подобных преступлений, зарегистрированных в городе за отчетный период, на Новую Москву приходится целых 12.

Нефедова отметила, что такая «популярность» ТиНАО среди квартирных воров связана с плотностью застройки. Также зимой население частного сектора редеет, а преступники выбирают для атаки те жилища, в которых давно не было хозяев.

Ранее стало известно, в каких столичных округах в январе не зарегистрировано ни одной квартирной кражи.

Статистика Новая Москва Москва Прокуратура Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Все мнения
О проекте