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Суд продлил арест обвиняемому в разжигании ненависти поэту Камардину

Евгений Белоусов
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому в разжигании ненависти поэту Камардину
Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Тверской суд Москвы продлил арест Артему Камардину, обвиняемому в разжигании ненависти и вражды к участникам спецоперации на Украине. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 22 февраля 2023 года удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Камардина, Дайнеко и Штовба, — говорится в сообщении.

Видео: Пресс-служба Тверского районного суда города Москвы

Суд, как уточняется, продлил всем троим арест до 25 марта.

Поэт прочитал стихи 25 сентября 2022 года на Триумфальной площади у памятника Маяковскому. В его произведениях содержались строки, которые следствие признало разжигающими ненависть к российским добровольцам и солдатам народной милиции республик Донбасса.

После мероприятия Камардина задержали, а вскоре в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По этой же статье суд арестовал Егора Штовба и Николая Дайнеко. Они сопровождали поэта 25 сентября. Вскоре суд арестовал всех троих задержанных.

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