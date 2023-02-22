«Восхищен героизмом людей»: SHAMAN поделился своим отношением к СВО

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Певец SHAMAN рассказал «Вечерней Москве», что искренне восхищается российскими военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции, а также их способностью радоваться простым вещам.

— Я ездил на Донбасс. Восхищен героизмом людей. Их сила воли крепче алмаза. Особенно впечатляет то, что после всего пережитого они находят в себе силы каждый новый день радоваться простым вещам — любить, смеяться, слушать и исполнять песни, — сказал музыкант.

Также SHAMAN поделился, как психологически переносит все происходящие события в мире. По словам исполнителя, его главный язык общения — музыка. С ее помощью он рассказывает публике о своих мыслях и переживаниях.

SHAMAN выпустил клип на песню «Исповедь», сразу взлетевший на вершины популярности. «ВМ» пообщалась с музыкантом, поговорив с ним об этом и не только.

Так, певец рассказал, что в новой работе он обращается к Всевышнему с просьбой дать сил не сворачивать с выбранного пути. В клипе исполнитель открывает нового себя и находит ответы на все нужные вопросы.