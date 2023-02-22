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Reuters: ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России

Евгений Белоусов
В мире
Reuters: ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России
Фото: shutterstock

ЕС не смог согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

— Дальнейшие переговоры между странами ЕС по согласованию 10-го пакета санкций ожидаются в четверг, — говорится в публикации.

Источники агентства среди дипломатов отметили, что альянсу требуется проработать еще несколько вопросов по новому санкционному пакету.

Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов коснутся энергосектора и военно-промышленного комплекса. Агентство Bloomberg уточнило, что правительство США вместе со своими союзниками сосредоточится на мерах по недопущению обхода санкций и ограничению помощи России со стороны третьих стран.

16 февраля заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты Америки и их партнеры по G7 рассчитывают ввести новый масштабный пакет санкций против России в годовщину начала спецоперации на Украине.

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