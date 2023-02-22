Собянин рассказал о внедрении разработок резидентов технопарков Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Промышленные кластеры и технопарки могут сыграть большую роль в поддержке инновационных технологий. Об этом в среду, 22 февраля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— (Президент России — прим. «ВМ») Владимир Путин напомнил, что с этого года резиденты промышленных кластеров избавлены от чрезмерной фискальной и административной нагрузки. А спрос на инновационную продукцию стабильно растет, в том числе за счет долгосрочных заказов и субсидий, — отметил он.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам Собянина, правительство Москвы вот уже 10 лет поддерживает совершенствование инновационной инфраструктуры города. Так, на сегодняшний день в столице открыто 49 технопарков, в том числе семь создаваемых в рамках инвестиционных приоритетных проектов города.

В них размещено более 2 тысяч компаний и создано около 70 тысяч рабочих мест. Например, контрольно-кассовой техникой компании АТОЛ резидента столичного технопарка «Калибр» пользуются 40 процентов всего российского рынка.

Резидент технопарка «Слава» «Астрафарм» разработал уникальный противовирусный препарат для домашних животных. Освещение компании «Лед-Эффект», резидента технопарка «Мосгормаш», используется на улицах, в административных и промышленных объектах, на Павелецком вокзале и в ряде павильонов ВДНХ.

Резидент технопарка «Сколково» «Спутникс» вывел на орбиту российский частный спутник. Научно-производственное предприятие «Мелитта», резидент технопарка «ЭЛМА», разрабатывает и внедряет технологии обеззараживания воздуха, поверхностей и воды, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала прошлого года городское руководство предоставило промышленным комплексам и технопаркам льготы в размере более 30 миллионов рублей на аренду земли.