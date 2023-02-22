Лечебное голодание: как питаться при ОРВИ, чтобы организм сам начал выздоравливать

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Когда человек простужен, чаще всего ему не хочется есть. Но если желание перекусить возникло, нужно придерживаться определенных рекомендаций. Подробнее об особенностях рациона питания в период ОРВИ и простуды «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Главные рекомендации

По мнению врача, в первую очередь не нужно заставлять простуженного человека есть:

— Если ему не хочется, этого можно и не делать. Но если желание перекусить появилось, лучше не налегать на тяжелую пищу — мясо, копчености. Пусть это будут фрукты, фруктовые пюре или легкие овощные салаты.

Во время простуды рекомендовано также пить много жидкости, при этом хорошо, если они будут с тонизирующими добавками — лимоном, имбирем или мятой, отметила Ярцева:

— При простуде хороший эффект оказывает отвар шиповника или некрепкие чаи с лимоном. Но, если у человека есть гастрит, кислый фрукт лучше заменить на малину или мяту.

В случае, когда организм требует полноценного приема пищи, не стоит ограничивать себя в этом, считает специалист. Это не принесет никакого вреда человеку, потому что это естественная потребность организма.

— Главное соблюдать питьевой баланс при этом. Обезводить организм как ребенка, так и взрослого намного проще, чем навредить ему приемом пищи, — заметила врач.

Рацион питания взрослых и детей во время простуды особенно не отличается, подчеркнула Ярцева. Единственное исключение может быть в случае хронических заболеваний:

— У взрослых они уже могут быть, и их стоит учитывать при составлении рациона питания в период болезни. Дети же чаще всего не имеют хронических болезней.

Лечебное голодание

Однако в борьбе с простудой голодание имеет лечебное свойство, считает терапевт. Но это не означает, что простуженному человеку запрещено есть:

— Если человек переходит на легкую пищу, организм сам начинает исцеляться, но это не означает, что в состоянии болезни надо голодать. Достаточно включить в рацион легкую пищу в маленьких количествах.

Если во время болезни человек не ест уже больше трех дней подряд, можно накормить его куриным бульоном, посоветовала медик.

— Считается, что это уже переработанный белок, который несложно усвоить организму, — пояснила Ярцева. — Также во время болезни организм хорошо воспринимает отварные овощи: сладкий перец, картофель, батат.