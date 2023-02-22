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Приметы и советы

В Сети предположили причину появления шишки на лбу Байдена

Евгений Белоусов
В мире
В Сети предположили причину появления шишки на лбу Байдена
Фото: whitehouse

Пользователи Twitter заметили во время недавнего выступления президента США Джо Байдена большую шишку прямо на лбу американского лидера. Некоторые предположили, что это может быть последствием падения Байдена на трапе самолета.

Видео: Telegram / РИА Новости

Американский лидер упал на трапе вылетавшего из Варшавы самолета. Изначально предполагалось, что на видеоролике был не Байден, а просто сотрудник команды президента США. Однако пользователи Twitter посчитали, что синяк и шишка на лбу Байдена позволяют предположить, что все-таки упал именно он.

Здоровье самого пожилого президента в истории Соединенных Штатов уже далеко не первый раз становится темой для обсуждения. Так, в ноябре 2022 года Байден во время выступления на конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе лишь с пятой попытки смог выговорить слово «энергетическая». «Вечерняя Москва» решила узнать, при каких заболеваниях у человека нарушается способность произносить слова.

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