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Приметы и советы

Водитель врезался в припаркованные автомобили на востоке Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Водитель врезался в припаркованные автомобили на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, 2-я Владимирская улица Карта всех событий

Водитель не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили на 2-й Владимирской улице в Москве. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Сама авария попала на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости едва не сталкивается с встречной машиной и врезается в ряд припаркованных автомобилей.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города, говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

До этого крупное ДТП произошло на пересечении улиц Большая Бронная и Тверская, где столкнулись четыре автомобиля.

20 февраля на западе Москвы автомобиль врезался в отбойник. Авария произошла на Мичуринском проспекте в районе дома № 31.

Водитель не смог вписаться в поворот и влетел в отбойник. На место происшествия выезжали оперативные службы города.

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