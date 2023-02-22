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Фургон врезался в попавший в аварию грузовик на 42-м километре МКАД

Александр Афонин
Происшествия
Фургон врезался в попавший в аварию грузовик на 42-м километре МКАД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Москва, МКАД, 42-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Водитель фургона врезался в грузовик, который столкнулся с другим автомобилем на 42-м километре МКАД. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На внешней стороне 42-го километра МКАД (в районе развязки с Профсоюзной улицей) произошел наезд на стоящий во второй полосе грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

На текущий момент специалисты выясняют обстоятельства ДТП и информацию о пострадавших. В результате столкновения оказались перекрыты две полосы из пяти. В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» призвали автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

Другая авария произошла на 2-й Владимирской улице в Москве. Там водитель не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили.

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