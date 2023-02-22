СМИ: Украинский штурмовик Су-25 сбили над Херсоном

Фото: Минобороны РФ

Над Херсоном сбили украинский самолет, летевший обстреливать Новую Каховку. Об этом стало известно в среду, 22 февраля.

— Сегодня около 12:00 над Херсоном расчетом ПЗРК «Верба» был сбит украинский Су-25, — сказал источник РИА Новости.

Уточняется, что члены экипажа сбитого самолета погибли, а украинские военные не предпринимают попыток по их поиску.

20 февраля в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Парасковиевка в ДНР. На этом направлении было ликвидировано 115 украинских военных, две установки РСЗО «Град», боевая машина пехоты, а также три боевых бронированных автомобиля.

До этого глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что предстоящие недели станут определяющими для Украины. Министр также подчеркнул, что одной из ключевых задач для украинской стороны в ближайшие три месяца станет наращивание противовоздушной обороны.

В свою очередь заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», почему западные политики говорят о грядущих переменах в ходе конфликта и планируют ли они продолжать помогать Украине.