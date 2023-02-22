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«Чужая душа — потемки»: SHAMAN поделился мнением об уехавших из России артистах

Динара Кафискина
Александр Афонин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Чужая душа — потемки»: SHAMAN поделился мнением об уехавших из России артистах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

У каждого человека есть свой путь, которому он следует. Об этом «Вечерней Москве» рассказал певец SHAMAN, комментируя отъезд некоторых артистов из России после начала специальной военной операции.

— Чужая душа — потемки. Чтобы понять, почему они так поступили, нужно быть этими людьми. Я этого не знаю и, честно говоря, не задумываюсь. У каждого человека свой путь и своя жизнь. В этом и есть замысел Всевышнего — дать всем нам волю самому определять будущее, делать выбор и нести ответственность за последствия, — сказал музыкант.

SHAMAN выпустил клип на песню «Исповедь», сразу взлетевший на вершины популярности. «Вечерняя Москва» пообщалась с музыкантом, поговорив с ним об этом и не только.

Так, певец поделился, что в новой работе он обращается к Всевышнему с просьбой дать сил не сворачивать с выбранного пути. В клипе исполнитель открывает нового себя и находит ответы на все нужные вопросы.

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