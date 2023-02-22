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Приметы и советы

ВОЗ сообщила о значительном снижении заболеваемости COVID-19 в мире

Евгений Белоусов

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Ситуация с коронавирусом
В мире
ВОЗ сообщила о значительном снижении заболеваемости COVID-19 в мире
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Число случаев заболевания и смертей от COVID-19 снизилось на 89 процентов и 62 процента соответственно во всем мире за последние 28 дней. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, за данный период в мире было зарегистрировано около 5,3 миллиона новых случаев коронавируса и более 48 тысяч смертей от заболевания.

На 22 февраля во всем мире за весь период пандемии COVID-19 было зарегистрировано более 757 миллионов подтвержденных случаев вируса и более 6,8 миллиона смертей от него, говорится на сайте ВОЗ.

До этого врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему выросло количество летальных исходов от COVID-19. Как отметил иммунолог, в относительных цифрах умерших от коронавируса немного, летальность равна 0,6 процента.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает риски повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «ВМ».

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