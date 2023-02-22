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Шойгу утвердил право бесплатного проезда на транспорте для добровольцев

Александр Афонин
Общество
Шойгу утвердил право бесплатного проезда на транспорте для добровольцев
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, в рамках которого участники добровольческих формирований получают право бесплатного проезда на общественном транспорте. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 22 февраля.

— Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом, — говорится в приказе.

Право бесплатного проезда будет распространяться при направлении добровольца в места расположения формирований и при выполнении поставленных задач. Также мера будет действовать при проезде к месту лечения или медицинской реабилитации, уточняется в документе.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что добровольцев и мобилизованных граждан, которые сражаются в зоне проведения специальной военной операции, следует поддержать «единым пакетом» поддержки.

Транспорт Сергей Шойгу Россия Минобороны
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