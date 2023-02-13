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Слуцкий предложил ввести единый пакет поддержки добровольцев

Евгений Белоусов
Общество
Слуцкий предложил ввести единый пакет поддержки добровольцев
Фото: Пресс-служба Госдумы

Добровольцев и мобилизованных, которые сражаются в зоне проведения специальной военной операции, следует поддержать «единым пакетом». Такое мнение высказал в понедельник, 13 февраля, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Надо поддерживать создание ясельных групп от полутора месяцев до полутора лет, дабы побуждать женщин чувствовать себя уверенно и выполнять поставленные задачи в сфере демографии, — заявил он.

Слуцкий также поблагодарил главу государства за решение о присвоении ранга чрезвычайного и полномочного посла. Он обещал доложить о выполнении президентских поручений на африканском направлении и по арабским государствам, передает официальный сайт Кремля.

До этого глава Министерства обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Согласно документу, выплаты будут начисляться каждый месяц со дня назначения мобилизованного на должность и до дня освобождения с нее.

В декабре 2022 года стало известно, что премьер-министр России Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах РФ.

Армия Владимир Путин Леонид Слуцкий
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