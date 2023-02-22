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Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек

Егор Провоторов
В мире
Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек
Фото: Unsplash

Число погибших после разрушительных землетрясений в турецких провинциях превысило 43,5 тысячи человек. Об этом в среду, 22 февраля, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

В интервью местному телеканалу TRT Haber глава ведомства назвал цифру в 43 556 человек, погибших в результате разгулы стихии. Сойлу отметил, что это большая цифра.

В минувший вторник, 21 февраля, появилась информация, что число погибших при разрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310.

До этого директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов заявил, что интенсивные афтершоки после сильного землетрясения в Турции будут происходить в течение двух–трех месяцев, постепенно ослабевая со временем.

Накануне Сойлу заявил о гибели трех человек и госпитализации 213 граждан после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты и магнитудой 6,4 и 5,8.

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