Владимир Путин поздравил российских граждан с Днем защитника Отечества

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и участвующих в специальной военной операции РФ на Украине военнослужащих, добровольцев и мобилизованных с Днем защитника Отечества.

Российский лидер добавил, что этот день является всенародным праздником, который символизирует героическую историю армии и флота Российской Федерации, нерушимую связь всех поколений защитников родины. Путин подчеркнул, что в этом празднике воплощается глубокая признательность всем, кто сражался с врагом за родину и свой народ.

— В этот день низкий поклон и самые теплые слова нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость родины, — заявил российский лидер.

По его словам, подвиги ветеранов в годы Великой Отечественной войны навсегда должны остаться в исторической памяти народа как яркий пример мужества и патриотизма, будут служить источником духовной силы, который не иссякнет.

— Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережет и преумножает ратные традиции своих дедов и прадедов, — подчеркнул президент в своем обращении, текст которого приводит РИА Новости.