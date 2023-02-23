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Морозы до 14 градусов ожидают жителей Москвы 23 февраля

Егор Провоторов

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Погода в Москве
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Морозы до 14 градусов ожидают жителей Москвы 23 февраля
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Переменная облачность, гололедица на дорогах и до восьми градусов ниже нуля — такая погода ожидает столичный регион в предстоящий четверг, 23 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток в российской столице температурные показатели будут находиться в диапазоне от 8 до 10 градусов мороза, а ночью ожидается понижение до минус 14 градусов. В Подмосковье синоптики обещают от 7 до 12 градусов ниже нуля днем и до 17 градусов мороза — в ночное время суток.

На сайте Гидрометцентра РФ говорится, что ветер будет дуть западного и северо-западного направлений, его скорость составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 750 миллиметров ртутного столба.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первого весеннего тепла в Центральной России стоит ждать не раньше конца марта, а стабильная весенняя погода и вовсе установится только в конце первой декады апреля.

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