Морозы до 14 градусов ожидают жителей Москвы 23 февраля

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Переменная облачность, гололедица на дорогах и до восьми градусов ниже нуля — такая погода ожидает столичный регион в предстоящий четверг, 23 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток в российской столице температурные показатели будут находиться в диапазоне от 8 до 10 градусов мороза, а ночью ожидается понижение до минус 14 градусов. В Подмосковье синоптики обещают от 7 до 12 градусов ниже нуля днем и до 17 градусов мороза — в ночное время суток.

На сайте Гидрометцентра РФ говорится, что ветер будет дуть западного и северо-западного направлений, его скорость составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 750 миллиметров ртутного столба.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первого весеннего тепла в Центральной России стоит ждать не раньше конца марта, а стабильная весенняя погода и вовсе установится только в конце первой декады апреля.