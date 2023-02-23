В МИД РФ допустили переговоры по Украине, если Запад и Киев сложат оружие

Фото: МИД РФ

Переговоры по Украине могут состояться, если западные государства и киевские власти сложат оружие и прекратят обстрелы российских городов. Об этом в четверг, 23 февраля, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, такие условия покажут желание западных стран и украинских властей сесть за стол переговоров. После этого можно будет вести какое-то обсуждение «на базе новых геополитических реалий», заявил замглавы внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС.

В этом же интервью Галузин заявил, что Россия готова идти политико-дипломатическим путем к достижению целей специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Главной преградой на этом пути, по его словам, является абсолютно неконструктивная позиция Киева по этому вопросу, который с подачи западных стран открыто провозгласил курс на нанесение военного поражения России «на поле боя».

Накануне глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что в настоящее время не видно инициатив по проведению переговоров по Украине, однако при получении преимущества Россия может «продиктовать мир на своих условиях».