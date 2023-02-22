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Глава разведки Германии Каль назвал возможное условие для начала переговоров по Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава разведки Германии Каль назвал возможное условие для начала переговоров по Украине
Фото: Pixabay

В настоящее время не видно инициатив по проведению переговоров по Украине, однако при получении преимущества Россия может «продиктовать мир на своих условиях». Об этом в среду, 22 февраля, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль.

— Сейчас его (президента России Владимира Путина — прим. «ВМ») цель — найти решение на поле боя и реализовать как можно больше преимуществ, чтобы в какой-то момент, возможно, диктовать мир на своих условиях, — цитирует Каля Spiegel.

До этого администрация США утверждала, что переговоры по Украине начнутся тогда, когда к этому будет готов Киев. По мнению Вашингтона, необходимости в подобном диалоге сейчас нет, поскольку Россия способна сама просто прекратить специальную военную операцию.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что сегодня в Белом доме понимают, что Украина может выйти из конфликта только через мирные переговоры с Россией. Причем, по словам эксперта, в этом процессе идти на уступки придется Киеву, а не Москве.

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