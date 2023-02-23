Новые правила проверки водителей на алкоголь вступят в России с 1 марта

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Основным изменением в новых правилах проведения проверки водителей на алкоголь в России с 1 марта станет «продувка» без понятых, однако с осуществлением видеозаписи. Новые правила уже были утверждены кабмином РФ.

По словам главы Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, процесс проверки после внесения изменений станет логичнее. Согласно правилам, при освидетельствовании используются средства измерения утвержденного типа, обеспечивающие запись результатов на бумажном носителе.

Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, передает РИА Новости.

Правила проведения проверки водителей на алкоголь изменятся с 1 марта 2023 года и будут действовать до 1 марта 2029 года. Основаниями для проверки водителя станут запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость тела, резкое изменение цвета лица или странное поведение.