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Завершился капитальный ремонт дома, в котором жил народный артист Вячеслав Тихонов

Араз Салехов
Город
Завершился капитальный ремонт дома, в котором жил народный артист Вячеслав Тихонов
Фото: Пресс-служба ФКР Москвы
Москва, Гагаринский переулок, 6 Карта всех событий

Специалисты завершили капитальный ремонт дома по адресу Гагаринский переулок, дом 6. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

— Его восстановление — задача важная, ведь он хранит в себе значимую частичку истории нашей родины. Для того чтобы вернуть первозданную красоту объекту, мы разработали уникальный проект поведения работ, — поделился он.

В ходе работ специалисты использовали современные отечественные материалы и технологии. Известно, что в этом доме жил народный артист СССР Вячеслав Тихонов — он сыграл роль всенародно любимого разведчика полковника Исаева в кинофильме «17 мгновений весны».

Также завершился комплексный капитальный ремонт дома 1960 года постройки в районе Аэропорт. Этот дом, расположенный на севере Москвы, был построен в 1960 году. Специалисты обновили его фасад, крышу, а также подвальные помещения.

Кроме того, в районе Измайлово завершился капремонт дома 1950 года постройки в неоклассическом стиле. Сначала специалисты произвели полную расчистку внешнего периметра стен, а затем приступили к ремонту штукатурного слоя и обработке антигрибковыми составами мест намокания.

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