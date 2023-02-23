Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Тяжельников рассказал, как нужно питаться мужчинам

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач Тяжельников рассказал, как нужно питаться мужчинам
Фото: Pexels

Мужчинам лучше употреблять еду, в которой содержатся цинк, селен и витамины группы В. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Поддержанию мужской силы способствуют продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В, а их дефицит может негативно сказаться на репродуктивных функциях, — пояснил он.

Такие элементы имеются в мясе, рыбе, морепродуктах, листовой зелени, фруктах, овощах, орехах, кисломолочных продуктах, бобовых. В частности, в томатах содержится антиоксидант ликопин, который защищает мужской организм от рака предстательной железы.

При этом от выпечки, сладостей и жирного мужчинам лучше отказаться, так как они способствуют нарушению метаболизма, развитию ожирения, передает РИА Новости.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что переизбыток фруктозы в организме может продуцировать развитие болезни Альцгеймера. Даже незначительное потребление этого моносахарида ведет к быстрому ожирению, повышению липидов в крови и нарушению ее микроциркуляции.

Здоровье Мужчины Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Все мнения
О проекте