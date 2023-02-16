«Сладкий и коварный враг»: диетолог Соломатина объяснила, какая фруктоза вызывает болезнь Альцгеймера

Фото: Unsplash

Переизбыток фруктозы в организме может продуцировать развитие болезни Альцгеймера. Даже незначительное потребление этого моносахарида ведет к быстрому ожирению, повышению липидов крови и нарушению ее микроциркуляции. Это в результате приведет к дебюту болезни и дальнейшему развитию недуга. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя предположение колорадских ученых о том, что болезнь Альцгеймера может быть спровоцирована употреблением большого количества моносахарида.

Исследования показывают, что фруктоза оказалась способна вызвать накопление амилоидных бляшек в мозге, являющихся основным признаком нейродегенеративного заболевания.

По словам Соломатиной, фруктоза — это коварный сладкий враг, который запускает сложные воспалительные процессы в организме.

— Первое, что она делает, — приводит к накапливанию жиров и отложению жировой ткани в организме, — отметила Соломатина. — Вследствие чего нарушается ток крови и в ней увеличивается количество липидов.

Затем начинаются воспалительные процессы, так как цитокины нарушают целостность миелиновых оболочек, начинается формирование тау- и бета-амилоидных белков в мозге, и развивается Альцгеймер.

— У пациента начинаются нарушения мозговой деятельности. Этот орган начинает работать с эффектом сломанного коммутатора. То есть нарушаются привычные функции мозга. Зоны, которые ранее не контактировали, грубо говоря, входят в реакцию, — сказала врач.

Например, зрительные нервы начинают контактировать с обонятельными, чего не должно быть у здорового человека. И таким образом начинается нарушение нормальной деятельности головного мозга.

В результате человек начинает иначе воспринимать мир, воображение выдает ему события, которых нет в реальности. Он начинает совершать странные самопроизвольные поступки, и это дает понять окружающим, что болезнь прогрессирует, подчеркнула специалист.

Соломатина добавила, что преимущественно Альцгеймер способна вызвать фруктоза, содержащаяся в добавках, а не в природных источниках — фруктах и овощах. Следовательно, людям, в чьей семье были заболевшие, следует исключить из рациона любые продукты, содержащие искусственную фруктозу.