Ефимов: Москвичи могут выкупить предоставленное городом жилье на портале mos.ru

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На портале mos.ru появилась услуга, с помощью которой граждане могут подать заявление на выкуп помещения, предоставленного городом по различным видам договоров. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Граждане, занимающие городские помещения по различным видам договоров, имеют право на выкуп этого жилья. В 2022 году такой возможностью воспользовались 270 семей. Ранее для этого нужно было несколько раз очно посещать службу одного окна, а теперь, после перевода услуги в электронный вид, можно подать заявку и загрузить документы онлайн на портале mos.ru в любое время, — сказал он.

Заммэра пояснил, что в бумажном виде необходимо только заключить договор. Однако и эта необходимость скоро отпадет, так как заключение договора тоже планируется сделать электронным.

Обратиться за услугой могут граждане, которым город предоставил жилье на основании различных правовых актов. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что всего по таким договорам городом предоставлено более 3,4 тысячи жилых помещений.

Цена зависит от района расположения дома, года постройки, типа и площади квартиры. В Департаменте информационных технологий Москвы уточнили, что услуга доступна горожанам, имеющим полную учетную запись на mos.ru.

Услуга предоставляется в течение 45 рабочих дней без учета срока, на который приостанавливается рассмотрение заявления.

Недавно Ефимов рассказал, что в прошлом году более 99 процентов обращений от предпринимателей за государственными услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере поступило онлайн.