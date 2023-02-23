Горожан пригласили отметить 23 Февраля на фестивале «Московская Масленица»

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны

Москва, площадь Революции Карта всех событий

В честь Дня защитника Отечества на площадках фестиваля «Московская Масленица» состоится специальная программа мероприятий. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— На площадках фестиваля «Московская Масленица» можно присоединиться к сбору подарков участникам специальной военной операции, написать поздравления и сделать видеообращения, смастерить подарок папе или дедушке или поболеть за команды, которые участвуют в хоккейном матче, — говорится в сообщении.

В этот день москвичи смогут посетить товарищеский хоккейный матч между командами «Легенды хоккея СССР» и «Сборной Офицерской хоккейной лиги». Встреча состоится на катке, расположенном на Коптевском бульваре.

1/3 Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» 2/3 Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» 3/3 Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Помимо этого, на фестивале пройдут мастер-классы по приготовлению армейского плова на офире, тушеной говядины с гречкой и грибами, а также запеканию мяса под густым сырным соусом. Занятия пройдут на площадках на улицах Адмирала Руднева, Хачатуряна, Матвеевской, Митинской, Профсоюзной и других.

Посетителей фестиваля на Площади Революции научат обращаться с компасом, определять стороны света, а также помогут сделать этот набор из картона. Здесь же состоится мастер-класс по сборке фотокамеры из бумаги.

Также в дни фестиваля «Московская Масленица» горожане могут присоединиться к сбору подарков для участников специальной военной операции ко Дню защитника Отечества. В специальных шале принимают мужские подарочные наборы, книги, сладости и другие вещи.