Прощеное воскресенье — 2023: что можно и чего нельзя делать 26 февраля

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

По православному календарю 26 февраля отмечается Прощеное воскресенье. «Вечерняя Москва» узнала у священника Николая Савченко, что можно и чего нельзя делать в этот день.

По его словам, смысл этого дня в том, чтобы перестать держать обиду на других и всех простить.

— В этот день можно вспомнить тех, кого мы обидели, все обиды, которые связаны с этими людьми, и постараться простить их, — рассказал Савченко.

Принято считать, что в этот день нельзя убираться, однако это не совсем правда, отметил священник.

— С Прощеного воскресенья начинается Великий пост — время, когда люди чувствуют себя слабее, чем обычно. Поэтому все старались убираться заранее, особенно те, кто постится очень строго, — объяснил он.

Священник подчеркнул, что просить прощения нужно от сердца и желательно при личной встрече, но если такой возможности нет, извиниться можно мысленно.

А вот нельзя в этот день, по словам Савченко, помнить зло и подпитывать эти мысли.

— Если человек действительно сильно обидел другого, в этот день нельзя разжигать обиду в себе еще больше, — предупредил священник.

По его словам, в Прощеное воскресенье лучше отказаться от увеселений и распития алкоголя.

— В последний день Масленицы у многих возникает соблазн наесться и напиться перед постом — это неправильно и нехорошо, — предупредил Савченко.

Он порекомендовал подойти к порогу Великого поста спокойно и без излишеств, не употребляя спиртное и не переедая.