Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик Тишковец назвал 23 февраля последним морозным днем в Москве

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик Тишковец назвал 23 февраля последним морозным днем в Москве
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Морозная и сухая погода ожидается в столице 23 февраля — этот день может стать последним морозным в этом году. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться антициклоном, благодаря чему ожидается солнечная сухая погода. То есть переменная облачность, без осадков, ветер северо-западных румбов 3–8 метров в секунду, — рассказал он.

В столице температура воздуха составит до минус 8 градусов, а в Подмосковье — до минус 10. При этом атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба. По всей видимости, 23 февраля станет последним морозным днем в Московском регионе, заключил синоптик в своем Telegram-канале.

Также Тишковец заявил, что первого весеннего тепла в Центральной России стоит ждать не раньше конца марта, а стабильная весенняя погода и вовсе установится только в конце первой декады апреля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что на текущей неделе в столичном регионе будет холодная погода с морозами. По данным синоптика, температурные показатели будут колебаться в диапазоне от 11 до 18 градусов с отметкой «минус».

Москва Зима Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Все мнения
О проекте