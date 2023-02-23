Синоптик Тишковец назвал 23 февраля последним морозным днем в Москве

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Морозная и сухая погода ожидается в столице 23 февраля — этот день может стать последним морозным в этом году. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться антициклоном, благодаря чему ожидается солнечная сухая погода. То есть переменная облачность, без осадков, ветер северо-западных румбов 3–8 метров в секунду, — рассказал он.

В столице температура воздуха составит до минус 8 градусов, а в Подмосковье — до минус 10. При этом атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба. По всей видимости, 23 февраля станет последним морозным днем в Московском регионе, заключил синоптик в своем Telegram-канале.

Также Тишковец заявил, что первого весеннего тепла в Центральной России стоит ждать не раньше конца марта, а стабильная весенняя погода и вовсе установится только в конце первой декады апреля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что на текущей неделе в столичном регионе будет холодная погода с морозами. По данным синоптика, температурные показатели будут колебаться в диапазоне от 11 до 18 градусов с отметкой «минус».