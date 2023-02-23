Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Самолет Минобороны РФ упал в Белгородской области

Лейла Алиева
Происшествия
Самолет Минобороны РФ упал в Белгородской области
Фото: Минобороны РФ

В Белгородской области упал самолет Су-25. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется, — написал он в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Baza, воздушное судно упало на сарай с сеном, после чего начался пожар и загорелась постройка. Пилот смог выжить, на данный момент к нему направляется бригада медиков.

До этого российская система ПВО сбила в районе города Херсона самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Также были уничтожены три пикапа и одна артиллерийская система М777 производства США.

Белгородская область Минобороны Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Все мнения
О проекте