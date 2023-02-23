Самолет Минобороны РФ упал в Белгородской области

Фото: Минобороны РФ

В Белгородской области упал самолет Су-25. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется, — написал он в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Baza, воздушное судно упало на сарай с сеном, после чего начался пожар и загорелась постройка. Пилот смог выжить, на данный момент к нему направляется бригада медиков.

До этого российская система ПВО сбила в районе города Херсона самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Также были уничтожены три пикапа и одна артиллерийская система М777 производства США.