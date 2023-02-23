Пожар в металлическом ангаре на юго-востоке Москвы ликвидировали

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10 Карта всех событий

Возгорание в металлическом ангаре в 2-м Южнопортовом проезде, 10, ликвидировали. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 23 февраля.

Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал.

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Кроме строения загорелся также стоявший рядом автомобиль. Пожару был присвоен ранг № 1-БИС. Общая площадь возгорания составила 54 квадратных метра.

Другой пожар случился в доме № 15 на Международной улице в центре столицы. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. В результате погибли семь человек, двое из них — малолетние дети.