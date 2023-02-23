Скончался пилот разбившегося в Белгородской области Су-25

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Пилот самолета Су-25, который разбился в Белгородской области, скончался. Об этом сообщили в четверг, 23 февраля, в Минобороны.

Пилот успел катапультироваться, однако получил травмы, несовместимые с жизнью. Среди мирных жителей никто не пострадал. Кроме того, в Минобороны сообщили, что предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность, передает РИА Новости.

Самолет Минобороны РФ упал 23 февраля в Валуйском городском округе на сарай с сеном. После случившегося постройка загорелась.

20 февраля Воздушно-космические силы России сбили украинский истребитель Су-27 во время боев над Изюмом в Харьковской области.