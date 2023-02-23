Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара К морю за 15 тысяч: путешествие в Калининград
Приметы и советы
Народный календарь. Как избавиться от плотских соблазнов 26 февраля Народный календарь. Почему 25 февраля нельзя рассказывать сны Народный календарь. Почему нельзя работать 24 февраля Народный календарь. Почему 23 Февраля мужчине нельзя дарить носки Народный календарь. Как вылечиться от болезней 22 февраля
Скончался пилот разбившегося в Белгородской области Су-25
Пилот самолета Су-25, который разбился в Белгородской области, скончался. Об этом сообщили в четверг, 23 февраля, в Минобороны.
Пилот успел катапультироваться, однако получил травмы, несовместимые с жизнью. Среди мирных жителей никто не пострадал. Кроме того, в Минобороны сообщили, что предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность, передает РИА Новости.
Самолет Минобороны РФ упал 23 февраля в Валуйском городском округе на сарай с сеном. После случившегося постройка загорелась.
20 февраля Воздушно-космические силы России сбили украинский истребитель Су-27 во время боев над Изюмом в Харьковской области.
Эксклюзивы
«Мокрый снег и резкое потепление»: жителям Москвы рассказали о погоде в праздничные дни «Сейсмическая волна»: где могут произойти новые землетрясения после катаклизма в Турции Суп и сон без одежды: топ-5 способов похудеть к лету без диет и спорта Прощеное воскресенье — 2023: что можно и чего нельзя делать 26 февраля Несколько раз за полгода: терапевт Кондрахин назвал причины частых ОРВИ у взрослых и детей
Приметы и советы
Народный календарь. Как избавиться от плотских соблазнов 26 февраля Народный календарь. Почему 25 февраля нельзя рассказывать сны Народный календарь. Почему нельзя работать 24 февраля Народный календарь. Почему 23 Февраля мужчине нельзя дарить носки Народный календарь. Как вылечиться от болезней 22 февраля
Проще, чем кажется