Дом по реновации на 161 квартиру построят в Рязанском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Михалковская улица Карта всех событий

Дом с подземной автостоянкой построят в рамках программы реновации в Рязанском районе столицы. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

— В новом здании запроектированы 161 квартира и подземная одноуровневая парковка. Общая площадь объекта составит более 18 тысяч квадратных метров. Его возведут на месте двух ветхих пятиэтажек, — рассказал он.

В здании предусмотрено 46 трехкомнатных, 46 двухкомнатных и 69 однокомнатных квартир с полной внутренней отделкой. На первом этаже построят помещения общественного назначения, комнату консьержа и колясочную.

Территорию вокруг дома благоустроят: высадят деревья, кустарники, разобьют газоны и цветники из многолетников. Также во дворе оборудуют детские и спортивные площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2023 года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию девять новых домов.