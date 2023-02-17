Бочкарев: Девять новых домов по реновации ввели в Москве с начала года

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

С начала 2023 года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию девять новых домов. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и благоустройства Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра отметил, что три новых дома появились в Северном административном округе, два здания построили на юге и северо-востоке Москвы. Еще по одному новому дому ввели в эксплуатацию в Юго-Восточном и Юго-Западном округах.

— Общая площадь девяти сданных новостроек превышает 290 тысяч квадратных метров, жилая — 168,15 тысячи «квадратов», в них суммарно расположились 2795 квартир, — рассказал Бочкарев.

В четверг, 16 февраля, Бочкарев заявил, что по программе реновации в Москве планируется возвести более трех миллионов квадратных метров жилья. Новые здания появятся на месте снесенных ветхих домов.

Также стало известно о расселении старого дома в Алексеевском районе столицы по программе реновации. На месте расселенного здания возведут новое здание. Старый дом расположен по адресу улица Константинова, дом 2. Уточняется, что 80 семей переселили в комфортные квартиры в новостройке на Староалексеевской улице, дом 3.