Андрей Бочкарев: Свыше трех миллионов квадратных метров жилья возведут на месте сносимых по реновации домов

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Градостроительный потенциал «стартовых» площадок, организованных по программе реновации на месте сноса старого жилья, составляет свыше трех миллионов квадратных метров. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Всего в столице из 575 подобранных для строительства новостроек по программе реновации «стартовых» площадок, 185 расположены на месте сносимого старого жилого фонда. Общая мощность этих площадок — свыше трех миллионов квадратных метров жилья, — сказал он.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин напомнил, что недавно в программу были включены десять новых площадок. Восемь из них находятся на месте жилья, которое демонтируют по реновации.

Левкин добавил, что площадки располагаются в четырех административных округах Москвы. Это позволит предоставить квартиры более 7,5 тысячи человек.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что программа реновации помогает формировать более качественную городскую среду в районах столицы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жители Красносельского района столицы начали переезжать в первый дом, построенный по программе реновации.

В нем оборудовали все для удобства маломобильных горожан и родителей с колясками. Первые этажи предусмотрены под открытие магазинов, кафе и офисов.