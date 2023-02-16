Андрей Бочкарев: Свыше трех миллионов квадратных метров жилья возведут на месте сносимых по реновации домов
Градостроительный потенциал «стартовых» площадок, организованных по программе реновации на месте сноса старого жилья, составляет свыше трех миллионов квадратных метров. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Всего в столице из 575 подобранных для строительства новостроек по программе реновации «стартовых» площадок, 185 расположены на месте сносимого старого жилого фонда. Общая мощность этих площадок — свыше трех миллионов квадратных метров жилья, — сказал он.
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин напомнил, что недавно в программу были включены десять новых площадок. Восемь из них находятся на месте жилья, которое демонтируют по реновации.
Левкин добавил, что площадки располагаются в четырех административных округах Москвы. Это позволит предоставить квартиры более 7,5 тысячи человек.
Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что программа реновации помогает формировать более качественную городскую среду в районах столицы.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жители Красносельского района столицы начали переезжать в первый дом, построенный по программе реновации.
В нем оборудовали все для удобства маломобильных горожан и родителей с колясками. Первые этажи предусмотрены под открытие магазинов, кафе и офисов.