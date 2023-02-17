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Приметы и советы

Старый дом расселили в Алексеевском районе по реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Старый дом расселили в Алексеевском районе по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Староалексеевская улица, 3 Карта всех событий

В столичном районе Алексеевский расселили первый старый дом, вошедший в программу реновации. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Еще две пятиэтажки по адресам улица Маломосковская, дом 15а, и улица Ярославская, дом 2, практически расселены. Квартиры в той же новостройке на Староалексеевской улице уже получили почти 180 семей, — отметил он.

По словам Левкина, на месте расселенного дома возведут новое здание. Старый дом расположен по адресу улица Константинова, дом 2. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, 80 семей переселили в комфортные квартиры в новостройке на Староалексеевской улице, дом 3.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что градостроительный потенциал «стартовых» площадок, организованных по программе реновации на месте сноса старого жилья, составляет свыше трех миллионов квадратных метров. Левкин в свою очередь напомнил, что недавно в программу были включены десять новых площадок. Восемь из них находятся на месте жилья, которое демонтируют по реновации.

Недвижимость Сергей Левкин переселение семей Москва
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