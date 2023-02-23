СМИ: Посольство Швейцарии в Москве оцепили из-за подозрительного пакета

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Территорию посольства Швейцарии в Москве оцепили после обнаружения подозрительного пакета. Об этом стало известно в четверг, 23 февраля.

Прозрачный пакет заметил охранник при обходе территории. Согласно предварительной информации, в нем находились предметы, похожие на ручные гранаты.

По данным Telegram-канала «112», в настоящее время подозрительный пакет обследуют саперы, а здание оцепили силовики. Официального комментария по данной ситуации пока не поступало.

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17 февраля спецслужбы Румынии забрали на экспертизу подозрительный конверт, пришедший в посольство России. Эксперты провели предварительную проверку конверта. В лаборатории посылку должны были проверить на наличие взрывчатых и других опасных для жизни и здоровья веществ.