Путешествуем ВМесте
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Два автомобиля столкнулись на съезде с Ярославского шоссе на 94-й километр МКАД
Москва, МКАД, 94-й километр Карта всех событий
Два автомобиля столкнулись на съезде с Ярославского шоссе на 94-й километр МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 23 февраля.
На месте аварии в настоящее время работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняются.
— Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Другая авария произошла на 2-й Владимирской улице в Москве 22 февраля. Там водитель не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили.
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