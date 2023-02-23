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Два автомобиля столкнулись на съезде с Ярославского шоссе на 94-й километр МКАД

Лейла Алиева
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на съезде с Ярославского шоссе на 94-й километр МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Москва, МКАД, 94-й километр Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на съезде с Ярославского шоссе на 94-й километр МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 23 февраля.

На месте аварии в настоящее время работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняются.

Два автомобиля столкнулись на съезде с Ярославского шоссе на 94-й километр МКАД Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Другая авария произошла на 2-й Владимирской улице в Москве 22 февраля. Там водитель не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили.

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