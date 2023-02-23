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Ледовый дворец «Орбита» в Зеленограде капитально отремонтируют

Лейла Алиева
Город
Ледовый дворец «Орбита» в Зеленограде капитально отремонтируют
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Зеленоград, Озёрная аллея, 4 Карта всех событий

Ледовый дворец «Орбита» спортивной школы «Зеленоград» капитально отремонтируют. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— В ходе ремонта специалисты заменят существующие борты и боксы на двойной комбинированный хоккейный борт, защитное ограждение будет из закаленного стекла, — рассказала она.

Специалисты также заменят фасад здания, витражное остекление главного входа, окна и двери. Особое внимание уделят обновлению плиточной облицовки входной группы и колонн главного входа.

Территорию вокруг Ледового дворца благоустроят: отремонтируют покрытия проездов и тротуаров, установят малые архитектурные формы, приведут в порядок газоны, передает официальный сайт мэра Москвы.

Количество горожан, занимающихся спортом, выросло с 2010 года в 2,6 раза благодаря городским площадкам. На сегодняшний день в столице действует свыше 29 тысяч спортивных зон. В качестве цели в данной сфере мэр Москвы Сергей Собянин назвал возведение 14 объектов спортивной инфраструктуры, среди которых Ледовый дворец «Кристалл» и дворец спорта «Некрасовка».

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