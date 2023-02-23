«Мокрый снег и резкое потепление»: жителям Москвы рассказали о погоде в праздничные дни

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В праздничные выходные дни в столице начнется резкое потепление и пойдет мокрый снег. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, с четверга москвичей ожидает оттепель. В столице резко потеплеет из-за смены антициклона.

— В четверг погода начнет резко меняться. Холодный антициклон отступит. На смену ему придет североатлантический циклон. Температура повысится на 10 градусов. Нас ждут слякотные выходные с плюсовыми значениями. Уже в пятницу стрелка термометра повысится до отметки плюс два градуса днем, а ночью будут нулевые температуры. Такая температура сохранится до начала следующей недели, — считает он.

Как отметил Шувалов, с пятницы начнет идти мокрый снег, возможен даже дождь. Такие осадки могут продолжиться до понедельника.

Специалист предупредил, что атмосферное давление ожидается высокое. Оно составит около 737 миллиметров ртутного столба.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также рассказал, какой будет погода в Москве на Прощеное воскресенье и Пасху. По словам эксперта, 26 февраля ожидается температура от минус одного до минус шести градусов.

Существует поверье, что какая погода на Прощеное воскресенье, такая и на Пасху, а значит, в этом году Пасха, скорее всего, тоже будет теплой, добавил собеседник «ВМ».

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 23 февраля в Москве будет солнечная и сухая погода. Он считает, что этот день может стать последним морозным в этом году.