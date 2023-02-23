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Собянин: Транспортно-пересадочный узел «Рижская» ждет масштабное обновление

Евгений Жуков
Город
Собянин: Транспортно-пересадочный узел «Рижская» ждет масштабное обновление
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабном обновлении транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рижская». Об этом он рассказал в четверг, 23 февраля.

— Этот хаб объединит станции действующего D2, будущих D3 и D4, а также две одноименные станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий. У пассажиров появится возможность строить множество альтернативных маршрутов, — заявил глава города.

ТПУ сделает передвижение по городу гораздо удобнее для более чем 200 тысяч жителей столичных районов Мещанский, Алексеевский и Марьина Роща, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В начале февраля глава города заявил, что до конца 2024 года в Москве появится 29 ТПУ. Он также добавил, что в настоящее время строительные работы ведутся на девяти площадках, а для семи подготавливалась необходимая градостроительная документация. Ко всему прочему мэр рассказал, что за 2022 год в столице было создано семь ТПУ: «Окружная», «Печатники», «Минская», «Фонвизинская», «Технопарк», «Ходынское поле» и «Дмитровская».

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