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Украинские хакеры взломали эфиры радиостанций «Спутник» и «Вера» в Крыму

Евгений Жуков
Общество
Украинские хакеры взломали эфиры радиостанций «Спутник» и «Вера» в Крыму
Фото: shutterstock

Радиостанции «Спутник в Крыму» и «Вера» подверглись атаке со стороны украинских хакеров. Об этом в четверг, 23 февраля, заявили в пресс-службах радио и Министерстве внутренней политики, информации и связи Крымского полуострова.

По словам представителей радиостанций, в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке во время эфира передавалось обращение главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Также звучал национальный гимн украинского государства.

В связи со случившимся было принято решение об оперативном прерывании вещания. При этом в редакциях подчеркнули, что в Симферополе и Севастополе хакерам не удалось взломать эфир.

В свою очередь замминистра внутренней политики, информации и связи региона Юлия Килик подтвердила факт взлома. Позднее «Спутник в Крыму» рассказал, что эфир удалось восстановить, передает РИА Новости.

В конце января жители Белгорода, а также Севастополя и ряда других городов на территории Крыма сообщили о предполагаемом взломе телевещания. По словам очевидцев, минимум два федеральных развлекательных телеканала 25 января показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

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