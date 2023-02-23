Шойгу: Попытки Запада расчленить Россию и лишить ее независимости обречены на провал

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Все попытки западных стран расчленить Россию безуспешны. Об этом в четверг, 23 февраля, заявил глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе торжественного вечера, посвященного Дню защитника Отечества, в Центральном академическом театре Российской армии.

По словам министра, героизм и мужество военнослужащих, а также мощь и слава русского оружия всегда были неотъемлемой частью величия России. Шойгу также добавил, что нашей стране «в очередной раз грозит серьезная опасность».

— Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал, — заявил глава оборонного ведомства.

Он также подчеркнул, что российская армия стала гарантией нацбезопасности и стабильного развития нашего государства, передает РИА Новости.

В этот же день президент России Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является всенародным — он символизирует героическую историю армии и флота Российской Федерации, нерушимую связь всех поколений защитников родины.